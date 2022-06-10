Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об уходе наставника красно-белых Паоло Ваноли со своего поста.

- Как восприняли уход Ваноли из «Спартака»? Насколько неожиданным он стал для вас?

- Это неожиданность. Не знаю, как обстоят дела на самом деле, потому что это иностранный тренер. Многие иностранцы уехали. Может и Ваноли поставили какие-то условия. Мне ясно, что это не его личное желание, потому что у него все здесь было хорошо. Такую команду и условия ему сейчас нигде не предложат. У него была творческая работа, решены все финансовые вопросы. Плюс он имел поддержку от руководителей клуба. Уж не знаю, какие нюансы были. Видимо, имело место влияние из вне. Потому что он сам с удовольствие продолжил бы работу. Впереди принципиальный матч на Суперкубок, плюс есть перспективы усилить команду. Не вижу причин для начинающего тренера уходить. Мы чего-то просто не знаем. Но его здесь все устраивало.

- Какой тренер был бы подходящим вариантом для «Спартака»?

- Считаю, что это спартаковцы, которые имеют опыт тренерской работы.

- Кто именно?

- Таких достаточно. Их плюсы в том, что они знают наш футбол изнутри. Сейчас просто весы у всех перегнулись в сторону иностранных специалистов. Но у нас свои тренеры хорошие. Могу сходу назвать минимум шесть фамилий, который готовы к такой работе: Карпин, Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Юран. Тихонов вообще сейчас в идеальной форме и я бы его поставил на первое место в этом списке. Все они хорошо знают «Спартак» и всю его подноготную. Единственное - это руководство, которое имеет свои взгляды. Я не знаю, хотят ли босы видеть кого-то из этих тренеров в команде.

- Писали, что возглавить «Спартак» может Валерий Карпин, но у него особые отношения с Леонидом Федуном. Возможет ли этот вариант?

- Они взрослые люди. Сядут и поговорят, потому что дело - прежде всего. Самая популярная команда страны не должна страдать из-за амбиций и личных обид двух людей. Уверен, они найдут общий язык и закроют все эти вопросы. Кстати, есть хороший пример - Старостин и Бесков. Они встретились, договорились и начали работать. А команда стала давать результат.

- У многих спартаковских ветеранов, которых вы назвали, нет опыта успешной работы в топ-клубах. Вас это не смущает? Они готовы к такой работе?

- Они не добились результата, потому что им не дали такой возможности. Карреру взял Аленичев, который и собрал ту чемпионскую команду. Он поставил игру. А Каррера просто мотивировал команду, поэтому и сделал результат. Но подобрал игроков и поставил игру именно Аленичев.

- Кстати, сейчас Каррера без клуба. Может его пригласить?

- Не нужно возвращаться к этому варианту. Он не знает стиль игры нынешнего «Спартака». Если взять всех итальянцев, кто работал в России, почти ни у кого не получилось.

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- Хватит ли новому тренеру времени, чтобы во всем разобраться и хорошо подготовить команду к новому сезону?

- Времени достаточно. Костяк остался, все друг друга знают. Нужно просто добавить одну - две позиции и внести идею, какой футбол будет показывать команда. При Ваноли я не понимал, во что он хочет играть. А в Кубке России просто повезло. Это и хорошо - удача нужна в таких матчах. Но я не видел, в какой футбол он хочет играть.

- Как оцените итоги работы Ваноли в «Спартаке»?

- Оценку сгладила победа в Кубке России. С таким составом и бюджетом занять десятое место - это серьезный минус, даже провал. Результат на двойку. А вот за кубок надо ставить пятерку. В итоге получается тройка с плюсом.

Елена Григорьевская