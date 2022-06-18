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Директор «Фейеноорда» высказался о будущем полузащитника «Спартака» Тиля

18 Июня 2022 • 13:31 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
1.55 4.40 5.70
09.07 18:00

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен высказался о будущем полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, который провёл прошлый сезон в голландском клубе на правах аренды.

«ФИФА до конца месяца примет решение по игрокам РПЛ. Сейчас никто не может вести дела с этими клубами, так как ни перевести, ни получить деньги от них нельзя. Я не ожидаю, что игрокам разрешат уйти бесплатно, но могут быть другие варианты», — приводит слова Арнесена Algemeen Dagblad.

Технический директор заявил, что голландский клуб будет следить за ситуацией.

В минувшем сезоне 24-летний Тиль провёл за «Фейеноорд» 49 матчей, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Гус Тиль
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