Радимов: «С удовольствием сыграл бы против «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил вероятность своего участия в матче легенд, который состоится 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой за Суперкубок России.

«С удовольствием сыграл бы против «Спартака», но в даты Суперкубка мы с «Зенитом-2» будем на сборах в «Железноводске». К сожалению, никак не получится принять участие», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, матч за Суперкубок между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене». Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.