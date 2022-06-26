«Бенфика» нацелилась на Клаудиньо

Португальская «Бенфика» заинтересовалась бразильским полузащитником питерского «Зенита» Клаудиньо. Лиссабонская сторона уже обсуждает с футболистом условия возможного личного контракта, сообщает портал Coluna do Fla. Для Клаудионьо «Зенит» является первым клубом вне его родной Бразилии, он перебрался в Питер в прошлом году.

Ранее Клаудиньо выступал за различные клубы из Бразилии, самым известным из них является «Коринтианс». В его активе также выступления в составе олимпийской сборной Бразилии, вместе с которой он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Токио, прошедшей в прошлом году.