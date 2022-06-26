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«Бенфика» нацелилась на Клаудиньо

26 Июня 2022 • 00:21 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.53 4.30 5.90
09.07 19:00

Португальская «Бенфика» заинтересовалась бразильским полузащитником питерского  «Зенита» Клаудиньо. Лиссабонская сторона уже обсуждает с футболистом условия возможного личного контракта, сообщает портал Coluna do Fla. Для Клаудионьо «Зенит» является первым клубом вне его родной Бразилии, он перебрался в Питер в прошлом году.

Ранее Клаудиньо выступал за различные клубы из Бразилии, самым известным из них является «Коринтианс». В его активе также выступления в составе олимпийской сборной Бразилии, вместе с которой он выиграл золотые медали на Олимпиаде в Токио, прошедшей в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Клаудиньо
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