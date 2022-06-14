«Зенит» не ведёт переговоры о выкупе Алипа

«Зенит» не ведёт переговоры с «Кайратом» о выкупе защитника Нуралы Алипа, сообщил пресс-атташе казахстанского клуба Данияр Адилбеков в разговоре со Sport24.

Напомним, петербургский клуб арендовал защитника в феврале нынешнего года. Срок действия арендного соглашения истекает в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает Алипа в 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 22-летний Алип провёл в составе «Зенита» 12 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

По итогам минувшего сезона питерский клуб в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России. Этот завоёванный трофей стал для Алипа первым в нашей стране. Также защитник является чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка в составе «Кайрата».