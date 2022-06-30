Кечинов: «Удивило, что Абаскаль не сказал про борьбу за чемпионство»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля, ранее заявившего, что основной целью «Спартака» в следующем сезоне является превосходство над соперниками по количеству создаваемых моментов.

«Я так понимаю, у руководства задача на сезон — это первое место. Меня удивило, что Абаскаль об этом не сказал. Может быть, руководство после 10 места поставило другие цели, но у «Спартака» задача всегда была одна — борьба за чемпионство», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, 10 июня Абаскаль был официально представлен в качестве главного тренера «Спартака». На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли, которому удалось привести «красно-белых» к победе в Кубке России.