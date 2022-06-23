Хачатурянц отреагировал на решение «Спартака» по поводу Суперкубка России

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал решение московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Решение «Спартака» не бойкотировать Суперкубок воспринял с радостью», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Ранее руководство «красно-белых» выступило с официальным заявлением о том, что «Спартак» не собирается бойкотировать матч за Суперкубок страны против «Зенита», который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге. В «Спартаке» заявили, что будут играть ради своих болельщиков, которые хотят приехать, чтобы поддержать любимый клуб в борьбе за трофей.