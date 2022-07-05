Лепёхин: «Зенит» ослабляет конкурентов

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«Понятно, что «Зенит» усиливается лучшими футболистами, поэтому неудивительно, что взяли двух игроков из «Сочи», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что состав «Зенита» не требует усиления, у них есть набор игроков с запасом. Скорее всего, петербургский клуб делает это для того, чтобы ослабить конкурентов.

Ранее сообщалось, что Родригао подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время. Он может стать седьмым бразильцем в составе «сине-бело-голубых».