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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Зенит» ослабляет конкурентов

05 Июля 2022 • 14:46 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1.50 4.30 6.30
09.07 19:00

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«Понятно, что «Зенит» усиливается лучшими футболистами, поэтому неудивительно, что взяли двух игроков из «Сочи», — приводит слова Лепёхина «Спорт День за Днем».

Эксперт отметил, что состав «Зенита» не требует усиления, у них есть набор игроков с запасом. Скорее всего, петербургский клуб делает это для того, чтобы ослабить конкурентов.

Ранее сообщалось, что Родригао подпишет контракт с «Зенитом» в ближайшее время. Он может стать седьмым бразильцем в составе «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин Сочи Родригао
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