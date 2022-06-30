Касьерра: «Перед переходом в «Зенит» советовался с Барриосом»

Бывший нападающий «Сочи» Матео Касьерра, сегодня официально ставший игроком «Зенита», признался, что перед переходом в питерский клуб советовался со своим соотечественником колумбийцем Вилмаром Барриосом, который выступает за команду из Санкт-Петербурга уже на протяжении трёх последних лет.

«Барриос сказал, что я буду чувствовать себя здесь как дома. Что «Зенит» — это футбольный гранд, который всегда борется за чемпионство, в минувшем сезоне он взял свой очередной титул. Разумеется, всё это стало для меня дополнительной мотивацией приехать сюда», — приводит слова Касьерры официальный сайт «Зенита».

В минувшем сезоне 25-летний Касьерра провёл в составе «Сочи» 23 матча, забив в них 14 голов и отдав шесть результативных передач. Прошедший розыгрыш РПЛ стал первым для колумбийца в его карьере.