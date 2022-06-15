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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денисов: «С нынешним «Зенитом» любой тренер станет чемпионом России»

15 Июня 2022 • 12:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
09.07 18:00

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов подверг критике нынешнюю философию петербургского клуба.

По мнению Денисова, главный тренер питерской команды Сергей Семак настроен на приобретение уже готовых футболистов, в отличии от бывшего наставника «Зенита» Дика Адвоката.

«Что делал Адвокат? Купил Тимощука за 20 миллионов и доверял бесплатному безнадёжному Денисову. Он верил и добился. Философии разные. Все говорят, что «Зенит» четырёхкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» — это полный провал», — заявил Денисов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Денисов также отметил, что выиграть чемпионат России с нынешним «Зенитом» способен любой тренер.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России, опередив ближайшего преследователя «Сочи» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Игорь Денисов Дик Адвокат
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