Денисов: «С нынешним «Зенитом» любой тренер станет чемпионом России»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов подверг критике нынешнюю философию петербургского клуба.

По мнению Денисова, главный тренер питерской команды Сергей Семак настроен на приобретение уже готовых футболистов, в отличии от бывшего наставника «Зенита» Дика Адвоката.

«Что делал Адвокат? Купил Тимощука за 20 миллионов и доверял бесплатному безнадёжному Денисову. Он верил и добился. Философии разные. Все говорят, что «Зенит» четырёхкратный подряд чемпион России, а я говорю, что каждый сезон «Зенита» — это полный провал», — заявил Денисов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Денисов также отметил, что выиграть чемпионат России с нынешним «Зенитом» способен любой тренер.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл чемпионат России, опередив ближайшего преследователя «Сочи» на девять очков.