Игонин — об Иване: «Для чемпионства «Зениту» было достаточно своих вратарей»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о бразильском новичке петербургского клуба голкипере Иване.

По мнению Игонина, для очередного чемпионства «Зениту» бы хватило тех вратарей, которые уже находились в распоряжении Сергея Семака — Михаила Кержакова и Даниила Одоевского.

«Надеюсь, что он как минимум выше среднее общего уровня по России. К сожалению, не довелось нам увидеть его игру. Опять же есть некие вопросы к обмену», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» произвели обмен футболистами. В бразильский клуб на правах аренды отправился нападающий Юри Алберто, а взамен петербуржцы получили голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.