Компания из Киргизии будет шить форму для «Зенита»

Глава Российско-Киргизского фонда развития Артём Новиков сообщил, что киргизская компания по пошиву одежды «Bigser Sport» будет шить форму для «Зенита».

По словам главы организации, между сторонами подписан договор, включающий пошив игровой формы. Этот контракт был осуществлён во время Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний, которая прошла в понедельник в Бишкеке.

«Bigser Sport» является флагманской компанией в Киргизии, она работает на территории государства с 1991 года и зарекомендовала свой авторитет на рынке потребителей. Именно эта компания экипировала Киргизию на Азиатских и Олимпийских играх.