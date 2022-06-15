Робсон: «Если Абаскаль начнёт добиваться результатов, то все забудут о его возрасте»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

Бразилец не видит никакой проблемы в юном возрасте испанского специалиста, которому, напомним, сейчас всего лишь 33 года. По мнению Робсона, в современном футбольном мире работает большое количество молодых тренеров, умеющих добиваться серьёзных результатов.

«Если новый тренер поставит игру «Спартаку», организует всё как надо и начнёт добиваться результатов, то все забудут о его возрасте», — приводит слова Робсона «Спорт-Экспресс».

Напомним, официально о назначении Абаскаля на пост главного тренера «красно-белых» было объявлено 10 июня. В прошлом сезоне испанец возглавлял швейцарский «Базель».