Ещенко отреагировал на слухи о своём уходе из «Спартака»

Тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал слова спортивного директора клуба Луки Каттани о том, что российский специалист покинет «красно-белых».

«Заявление Каттани? Сначала я с ним поговорю, а потом уже всё скажу», — приводит слова Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Ещенко продолжит работу с командой.

Напомним, Ещенко завершил игровую карьеру в январе нынешнего года и сразу же вошёл в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке».

По итогам минувшего сезона «красно-белые» заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России, в финале одолев московское «Динамо» (2:1).