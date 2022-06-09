Игонин: «В Сербии Дзюбой тоже интересовались, а потом вдруг узнали, что он немолодой и небыстрый»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе экс-форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что Дзюба летал в Стамбул на переговоры с руководством турецкого клуба.

Игонин считает переход в «Фенербахче» не самым плохим вариантом для Дзюбы, отметив, что чемпионат Турции по уровню не уступает российскому.

«Фенербахче — команда довольно известная. Такое ощущение, что Дзюбу уже несколько раз куда-то продавали. В Сербии тоже интересовались, а потом вдруг узнали, что он немолодой и небыстрый. Это всё разговоры, но рассуждать можно», — приводит слова Игонина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач. Ранее экс-капитан сборной России объявил о своём уходе из петербургского клуба.