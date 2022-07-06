Оздоев: «Прошлым летом хотел уйти в московский клуб, но «Зенит» не отпустил»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о том, что прошлым летом мог перейти в один из московских клубов.

«Прошлым летом я хотел уйти. Была даже договорённость с московским клубом. Но в руководстве «Зенита» сказали, что меня не отпустят», — приводит слова Оздоева Sport24.

Футболист сообщил, что имеет хорошие предложения от арабских клубов, но сейчас для него деньги — это не самый главный фактор в вопросе выбора будущей команды. В настоящий момент Оздоев находится в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провёл в составе «Зенита» 16 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.