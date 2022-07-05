Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Родригао

Как сообщает Metaratings, трансфер бразильского защитника Родригао обойдётся петербургскому клубу в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что все условия сделки между сторонами уже согласованы, поэтому в ближайшее время Родригао будет официально представлен в качестве нового игрока «Зенита».

Напомним, ранее в «Зенит» перешёл экс-нападающий «Сочи» Матео Касьерра.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец провёл за «Сочи» 31 матч, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.