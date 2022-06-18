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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский не переходит в «Спартак»

18 Июня 2022 • 16:24 Комментировать

Лучший ассистент прошлого сезона Премьер-лиги, полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский интересен «Спартаку». В субботу появились сообщения о том, что сделка между сторонами уже согласована.

Пресс-служба московского клуба прокомментировала эти данные: «Информация о том, что контракт с Зиньковским подписан, не соответствует действительности», - приводит сообщение спартаковских медиа «Спорт-Экспресс».

Ранее игроком восторгался спортивный директор «Спартака» Лука Каттани. Контракт Зиньковского с самарским клубом действителен еще один год. В прошлом сезоне Антон забил четыре гола и 11 раз ассистировал партнерам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский
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