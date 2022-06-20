Ларссон прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Нападающий «АИКа» Джордан Ларссон сказал, что не знает, вернётся ли он в «Спартак» после окончания аренды.

Ларссон сказал Aftonbladet, что пока ничего не знает о своем будущем. В СМИ есть информация о том, что ФИФА может продлить разрешение приостанавливать контракты зарубежным игрокам в России еще на один год. Это было бы отличным решением, иначе придется вернуться в «Спартак».

25-летний нападающий перешел в «АИК» на правах аренды в апреле этого года. Он принял участие в десяти матчах чемпионата Швеции, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2023 года.