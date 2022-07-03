В «Црвене Звезде» рассказали о возможном приобретении Дзюбы

Генеральный директор сербской команды «Црвена Звезда» Звездан Терзич рассказал, что клуб не рассматривает вариант приобретения форварда Артёма Дзюбы.

«На данный момент нет возможности для перехода Дзюбы в «Црвену Звезду», — сказал функционер «Спорт-Экспрессу».

Напомним, в начале июня российские СМИ писали о том, что 33-летним Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Позже в клубе опровергли эту информацию.

На данный момент российский футболист находится в статусе свободного агента. Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Дзюбы СМИ называют «Фенербахче». Ранее он защищал цвета «Зенита», с которым четыре раза подряд выигрывал чемпионат России.