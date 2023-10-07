Филимонов оценил игру голкипера «Спартака» Максименко

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре вратаря столичного клуба Александра Максименко.

Экс-игрок сборной России отметил, что спартаковец регулярно заслуживает критики.

«Игра спартаковских вратарей не дает повода для оптимизма.

К сожалению, критические стрелы регулярно перевешивают в худшую сторону. Это касается не только вратарей, но и всего «Спартака», - приводит слова Филимонова Sport24.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Завтра, 8 октября, их ожидает столичное дерби против ЦСКА.