Филимонов оценил игру голкипера «Спартака» Максименко

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре вратаря столичного клуба Александра Максименко.
Экс-игрок сборной России отметил, что спартаковец регулярно заслуживает критики.
«Игра спартаковских вратарей не дает повода для оптимизма.
К сожалению, критические стрелы регулярно перевешивают в худшую сторону. Это касается не только вратарей, но и всего «Спартака», - приводит слова Филимонова Sport24.
На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Завтра, 8 октября, их ожидает столичное дерби против ЦСКА.
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