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Филимонов оценил игру голкипера «Спартака» Максименко

07 Октября 2023 • 17:09 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 21 ч. 55 мин.

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре вратаря столичного клуба Александра Максименко.

Экс-игрок сборной России отметил, что спартаковец регулярно заслуживает критики.

«Игра спартаковских вратарей не дает повода для оптимизма.

К сожалению, критические стрелы регулярно перевешивают в худшую сторону. Это касается не только вратарей, но и всего «Спартака», - приводит слова Филимонова Sport24

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестое место в турнирной таблице. Завтра, 8 октября, их ожидает столичное дерби против ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Александр Максименко
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