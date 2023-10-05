Гунько: «Абаскалю не хватает солидности и стабильности, много романтизма»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

По мнению специалиста, у 34-летнего испанца пока не получается найти баланс, который позволил бы его команде выступать более стабильно.

«Мне кажется, что Абаскалю не хватает солидности и стабильности. Много романтизма. Мне понятны идеи его футбола, но баланса пока он найти не может. Ищет его и в игре, и в себе, он молодой тренер», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

После 10 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 8 октября против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.