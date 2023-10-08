Файзуллаев: «Потеряли концентрацию, из-за этого пропустили»

Лучший футболист матча «Спартак» - ЦСКА Аббосбек Файзуллаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажи, что это был за матч для тебя. Это твое первое дерби, и ты лучший игрок матча.

- Это принципиальная игра, московское дерби. Мы хорошо подготовились, как вы видели, хорошо играли, но в конце пропустили, потеряли концентрацию, из-за этого пропустили. Обидно, потому что мы так хотели выиграть и почти выиграли. Но в конце случился гол, и два очка потеряли.

- Владимир Федотов постоянно общается с игроками, и камера время от времени выхватывает, как он ведет диалог с футболистами. С тобой тоже он на контакте? Тем более, ты играл ближе к его тренерской скамейке. О чем может говорить футболист и тренер в таком безумном матче?

- В игре мы общаемся по тактическим моментам, объясняет, когда где быть и как играть.

- Что у тебя была за задача сегодня? Потому что в первом тайме ты почти не получал мяча, но во втором тайме у тебя очень много движения вперед, передачи.

- Во втором тайме я начал бежать вперед, открываться вперед и мяч получил.

- Ты уже второй раз признаешься лучшим игроком матча. Где хранишь свои трофеи? Ты лучший игрок месяца, дважды лучший игрок матча РПЛ.

- Дома, в Москве.