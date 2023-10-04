Ефремов: «Слуцкого нельзя назвать тренером номер один для меня»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился мнением об экс-наставнике «армейцев» Леониде Слуцком.

По словам Ефремова, Слуцкий не является лучшим тренером в его карьере, так как при нём футболист редко выходил на поле.

«Я бы не сказал, что при Слуцком я играл, ха-ха. Не хочется никого обижать, но у меня в топе — Ганчаренко. При Викторе Михайловиче провёл больше времени на поле», — приводит слова Ефремова «Чемпионат».

Напомним, в настоящий момент 28-летний Ефремов выступает за ивановский «Текстильщик». В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.