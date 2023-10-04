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Ефремов: «Слуцкого нельзя назвать тренером номер один для меня»

04 Октября 2023 • 10:32 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился мнением об экс-наставнике «армейцев» Леониде Слуцком.

По словам Ефремова, Слуцкий не является лучшим тренером в его карьере, так как при нём футболист редко выходил на поле.

«Я бы не сказал, что при Слуцком я играл, ха-ха. Не хочется никого обижать, но у меня в топе — Ганчаренко. При Викторе Михайловиче провёл больше времени на поле», — приводит слова Ефремова «Чемпионат».

Напомним, в настоящий момент 28-летний Ефремов выступает за ивановский «Текстильщик». В текущем сезоне полузащитник провёл пять матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Текстильщик Леонид Слуцкий Дмитрий Ефремов Виктор Ганчаренко
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