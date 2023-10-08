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Божович — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Это лучшее дерби в России»

08 Октября 2023 • 11:02 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 5 ч. 57 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович поделился мнением о предстоящей игре 11-го тура РПЛ, в которой встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Черногорский специалист назвал противостояние «красно-белых» с «армейцами» лучшим дерби России. По мнению Божовича, несмотря на имеющиеся проблемы, в предстоящей встрече команды сумеют показать очень хорошую игру, порадовав своих болельщиков.

«Это лучшее дерби в России. Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьёзно. Случится может всё что угодно», — приводит слова Божовича Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Миодраг Божович
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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