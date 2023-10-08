Божович — о матче «Спартак» — ЦСКА: «Это лучшее дерби в России»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович поделился мнением о предстоящей игре 11-го тура РПЛ, в которой встретятся «Спартак» и ЦСКА.

Черногорский специалист назвал противостояние «красно-белых» с «армейцами» лучшим дерби России. По мнению Божовича, несмотря на имеющиеся проблемы, в предстоящей встрече команды сумеют показать очень хорошую игру, порадовав своих болельщиков.

«Это лучшее дерби в России. Тут даже делать прогнозы сложно, но точно знаю, что результат скажется на командах очень серьёзно. Случится может всё что угодно», — приводит слова Божовича Sport24.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.