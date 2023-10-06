Не больше +3° и дождь ожидается на дерби

В воскресенье, 8 октября 2023 года, состоится московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. По информации сервисов прогнозов погоды на момент публикации новости в воскресенье вечером ожидается не больше +30 градусов, а к концу футбольного матча и до +20, небольшие осадки и порывистый западный ветер до 14 м/с.

«Спартак» перед этим матчем занимал пятое место, имея в своём активе шестнадцать очков, ЦСКА подошёл к одиннадцатому туру на седьмом месте с пятнадцатью баллами в активе.

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