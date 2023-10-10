Гурцкая: Абаскаль оказался пустышкой и популистом

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал наставника столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль оказался пустышкой и популистом. Даёт хорошие интервью, но тренерского футбола там нет. Пока всё держится за счёт хороших игроков. Всё так же, как и было прошлой осенью», – заявил агент в новом видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!». По мнению Тимура, гол Хесуса Медины в компенсированное время, принесший ничью «красно-белым», стал лишь отсрочкой неизбежной отставки испанского специалиста.

Напомним, что «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2 в домашнем матче 11-го тура РПЛ. На счету «красно-белых» 16 очков и пятое место в турнирной таблице чемпионата.