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Алексей Попов уверен, что Абаскаль должен продолжить работу в «Спартаке»

02 Октября 2023 • 20:38 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов отреагировал на последние слухи, которые говорят о скорой отставке с поста главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению Попова, испанцу стоит продолжить работу на своём месте.

«Ему надо играть в схему 3-4-3, как у сборной Бельгии. Но у него нет крайних защитников, а с теми, что есть, в обороне играть невозможно. Пусть продолжает работать дальше, Гвардиола в «Спартак» не пойдёт, а тренеры уровня Горлова и Гаранина в гранде работать не готовы. Черчесов и Карпин – уже пройденный этап», - цитирует Попова Betonmobile.

Напомним, в минувшее воскресенье спартаковцы потерпели катастрофу в Самаре, уступив «Крылья Советов» со счётом 0:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Попов Гильермо Абаскаль
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