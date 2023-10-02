Алексей Попов уверен, что Абаскаль должен продолжить работу в «Спартаке»

Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов отреагировал на последние слухи, которые говорят о скорой отставке с поста главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. По мнению Попова, испанцу стоит продолжить работу на своём месте.

«Ему надо играть в схему 3-4-3, как у сборной Бельгии. Но у него нет крайних защитников, а с теми, что есть, в обороне играть невозможно. Пусть продолжает работать дальше, Гвардиола в «Спартак» не пойдёт, а тренеры уровня Горлова и Гаранина в гранде работать не готовы. Черчесов и Карпин – уже пройденный этап», - цитирует Попова Betonmobile.

Напомним, в минувшее воскресенье спартаковцы потерпели катастрофу в Самаре, уступив «Крылья Советов» со счётом 0:4.