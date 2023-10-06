Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль и рулевой ЦСКА Владимир Федотов в случае неудачного матча могут лишиться своего поста.

«Это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой команды. Уже прошла довольно большая дистанция чемпионата, и нет уверенной игры у команды, которая ставит для себя высокие задачи. Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», — сказал Гладилин.

Встреча 11-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА пройдёт в Москве 8 октября. «Красно-белые» с 16 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице, у «армейцев» такое же количество очков, команда идёт на седьмой строчке. За прямой текстовой трансляцией следить за матчем можно здесь.