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Гладилин: «В случае поражения Абаскаль и Федотов имеют реальные шансы на увольнение» эксклюзив

06 Октября 2023 • 19:20 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.20 X 3.65 2 3.25
08.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль и рулевой ЦСКА Владимир Федотов в случае неудачного матча могут лишиться своего поста.

«Это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой команды. Уже прошла довольно большая дистанция чемпионата, и нет уверенной игры у команды, которая ставит для себя высокие задачи. Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», — сказал Гладилин.

Встреча 11-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА пройдёт в Москве 8 октября. «Красно-белые» с 16 очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице, у «армейцев» такое же количество очков, команда идёт на седьмой строчке. За прямой текстовой трансляцией следить за матчем можно здесь


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Владимир Федотов Валерий Гладилин РПЛ Гильермо Абаскаль
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