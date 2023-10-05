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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: Дерби с ЦСКА — шанс для «Спартака» реабилитироваться

05 Октября 2023 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал два крупных поражения «красно-белых» подряд.

«Очень неприятные поражения. Это повод задуматься для главного тренера. Впереди важнейший матч с ЦСКА. Это шанс для всей команды реабилитироваться и исправить ситуацию», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что дерби всегда является ярким событием, и он надеется, что у «Спартака» все получится в предстоящем матче.

После десяти туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. Столько же баллов у «армейцев», которые располагаются на строчку ниже.

Дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Андрей Ещенко Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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