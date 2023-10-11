Динияр Билялетдинов: Абаскалю дадут работать до зимы

Бывший полузащитник столичных «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о перспективах Гильермо Абаскаля во главе «красно-белых».

«Если у Абаскаля есть интерес и желание, ему надо дать поработать в «Спартаке». Сейчас пауза на сборные, никаких моментов по отставке не слышно. Дадут поработать минимум до зимней паузы, что логично», — заявил экс-хавбек в интервью «Чемпионату».

По мнению бывшего игрока «Эвертона», в руководстве «Спартака» уверены в работе Абаскаля, что подтверждает длительность его контракта. Также, по словам Билялетдинова, в «Спартаке» тяжело работать из-за повышенного внимания к клубу.

Напомним, что в таблице РПЛ «красно-белые» находятся на шестом месте после 11 туров. Гильермо Абаскаль руководит «Спартаком» с лета 2022 года.