​Кто забьёт за «Спартак» в ворота ЦСКА – прогноз Жиго

В воскресенье вечером вся футбольная Россия будет следить за главным дерби Москвы между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 11-го тура Премьер-лиги. Бывший игрок «красно-белых» Самуэль Жиго дал прогноз на исход этого противостояния.

«Спартак» выиграет! Забьют мой «бро» Квинси и Соболев», - цитирует Жиго Sport24.

Когда Жиго узнал, что Александр Соболев пропустит московское дерби из-за дисквалификации, он слегка изменил свой прогноз.

«Тогда второй забьет Богонда. Я его видел, он хорош!» - сказал Жиго.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА начнётся в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.