Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА впервые с конца августа не сыграл вничью

30 Сентября 2023 • 21:16 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Победой над «Балтикой» (1:0) закончилась историческая серия московского ЦСКА из ничейных результатов. Напомним, что с 25 августа по 30 сентября «армейцы» неизменно играли во всех официальных турнирах вничью – таких матчей в копилке клуба на отрезке набралось шесть подряд (четыре – в Премьер-лиге и два – в рамках группового этапа Кубка России).

Напомним, что за этот период «армейцы» успели поделить очки с «Зенитом» (1:1), «Оренбургом» (1:1), «Крыльями Советов (2:2), «Ростовом» (3:3) в РПЛ и дважды с «Сочи» в Кубке страны (0:0, 1:1).

После успеха в игре с балтийцами ЦСКА набрал 16 очков и взлетел на шестое место турнирной таблицы Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
0
2
3.50 3.60 2.15
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1
0
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
22:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «В будущем Бителло будет игроком высокого уровня»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Бистрович рассказал, чего не хватило «Балтике» в матче с ЦСКА
22:14 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» в очередной раз высказались о доверии к Игнашевичу
22:10 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «Краснодар» удивляет, интрига в РПЛ есть»
22:00 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» назвали победу над «Зенитом» исторической
21:51 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Игнашевич сейчас усилил бы оборону ЦСКА, 100%»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Игнашевич ответил, хотел ли бы возглавить ЦСКА
21:42 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Конечно, в первую очередь это вина тренерская»
21:37 · Россия. Премьер-лига
​Колосков высказался о том, как УЕФА будет подавлять бойкот стран против России
21:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА впервые с конца августа не сыграл вничью
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» продолжает неизменно проигрывать на выезде в сезоне Премьер-лиги
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Впервые за 12 лет за ЦСКА в РПЛ забил чилиец
21:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА в первый раз в сезоне РПЛ оставил свои ворота сухими
20:52 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов рассказал, кто из «Рубина» потрепал ему нервы
20:45 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «Для меня важны вызовы в сборную России»
Все новости
Рекомендуем