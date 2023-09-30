ЦСКА впервые с конца августа не сыграл вничью

Победой над «Балтикой» (1:0) закончилась историческая серия московского ЦСКА из ничейных результатов. Напомним, что с 25 августа по 30 сентября «армейцы» неизменно играли во всех официальных турнирах вничью – таких матчей в копилке клуба на отрезке набралось шесть подряд (четыре – в Премьер-лиге и два – в рамках группового этапа Кубка России).

Напомним, что за этот период «армейцы» успели поделить очки с «Зенитом» (1:1), «Оренбургом» (1:1), «Крыльями Советов (2:2), «Ростовом» (3:3) в РПЛ и дважды с «Сочи» в Кубке страны (0:0, 1:1).

После успеха в игре с балтийцами ЦСКА набрал 16 очков и взлетел на шестое место турнирной таблицы Премьер-лиги.