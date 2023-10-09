Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «армейцами» и «Спартаком» (2:2).

«Эксперты рано хоронят ЦСКА и «Спартак». Конечно, игра в обороне в обеих командах оставляет желать лучшего. Особенно я говорю про центр защиты. О физическом состоянии судить трудно: вчера на поле мы видели качели. В игровом плане мне больше понравился ЦСКА.

Файзуллаев? Парень заиграл достаточно ярко. Видно, что в Узбекистане не прозябал. Пока оставляет очень приятное впечатление. Обладая не самыми лучшими физическими данными, он демонстрирует хорошую работу с мячом и высокую работоспособность. Он не просто не выпадает из игры, но и в целом помогает команде», - сказал Чанов.