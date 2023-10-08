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Дьяков: «Спартак» - самая ненавистная команда в стране» эксклюзив

08 Октября 2023 • 13:15 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
Через 3 ч. 30 мин.

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о дерби против ЦСКА.

«ЦСКА я бы не стал приписывать к фаворитам, но у них состав не очень хороший. Всё-таки состав «Спартака» сильнее. Но «Спартак» — это «Спартак», и все эти шумихи, которые сейчас раздуваются вокруг клуба, соответствует ему. Это ведь самая любимая и ненавистная команда в стране. К «Спартаку» в любом случае всегда будет пристальное внимание, когда команда идёт на первом, третьем или седьмом месте. «Спартак» всегда будет самым обсуждаемым

На бумаге состав «Спартака» гораздо сильнее «армейского», но у ЦСКА есть Федотов. У «красно-синих» всё-таки на воротах Акинфеев, и в атаке Чалов может в одиночку что-то придумать. «Спартак» по сути фаворит, но в том положении, в котором сейчас команда, состояние игроков не самое лучшее. Это ведь дерби, самый ожидаемый матч всего сезона. Круче вывески быть не может, сколько бы там раз «Зенит» не становился чемпионом», — сказал Дьяков.

Матч «Спартак» - ЦСКА состоится 8 октября в Москве. Начало – в 19:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Виталий Дьяков РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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kostet
08 Октября 2023 в 13:36
В одном интервью всех обосрала, палка волосатая, говно мешать.
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