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Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив

08 Октября 2023 • 15:21 Комментировать
Спартак Москва
0:0
ЦСКА Москва
1 2.40 X 3.75 2 2.85
1-й тайм

Бывший игрок «Спартака» Робсон в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению бразильца, победа в этой встрече поможет «Спартаку» преодолеть кризис, в котором оказалась команда после матчей с «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Да, я знаю, что у «Спартака» сейчас кризис, я слежу за командой. Но знаете, что лучше всего помогает его преодолеть? Конечно, победа. Уверен, все в «Спартаке» сейчас живут победой над ЦСКА, это важнейшая игра. Если «Спартак» сегодня выиграет, я уверен, про кризис можно будет забыть», — сказал Робсон.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Луис Робсон
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