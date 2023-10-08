Бывший игрок «Спартака» Робсон в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению бразильца, победа в этой встрече поможет «Спартаку» преодолеть кризис, в котором оказалась команда после матчей с «Крыльями Советов» и «Динамо».

«Да, я знаю, что у «Спартака» сейчас кризис, я слежу за командой. Но знаете, что лучше всего помогает его преодолеть? Конечно, победа. Уверен, все в «Спартаке» сейчас живут победой над ЦСКА, это важнейшая игра. Если «Спартак» сегодня выиграет, я уверен, про кризис можно будет забыть», — сказал Робсон.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.