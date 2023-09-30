«Балтика» продолжает неизменно проигрывать на выезде в сезоне Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» потерпела очередное поражение в рамках выездной встречи Российской премьер-лиги – от столичного ЦСКА, 0:1. Это поражение стало для балтийцев шестым из шести в сезоне РПЛ, таким образом клуб уступил в каждом из выездных матчей.

Ранее подопечные Сергея Игнашевича уже играли на выезде с «Сочи» (0:2), «Спартаком» (1:2), «Динамо» (0:2), «Крыльями Советов» (1:2) и «Локомотивом» (2:3).

В следующем туре калининградцы сыграют дома. Соперником станет клуб из второй половины турнирной таблицы, сотворивший сегодня сенсацию – «Оренбург».

Игнашевич бывших не обидел: ЦСКА спокойно обыграл «Балтику»