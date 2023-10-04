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Абаскаль: Мы хотим отдать долг болельщикам в дерби с ЦСКА

04 Октября 2023 • 20:33 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после поражения от «Динамо» (0:3) в игре пятого тура группового этапа Кубка России.

«На стадионе были наши болельщики. Мы их должники, мы играем в футбол ради них. Когда ты не делаешь их счастливыми, возникает долг, мы хотим отдать его как можно быстрее. Возможно, получится в воскресенье», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

В десяти турах РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место. Отметим, что в Кубке России «красно-белые» досрочно вышли в плей-офф Пути РПЛ с первого места.

8 октября команда Абаскаля примет ЦСКА. Встреча 11-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Гильермо Абаскаль
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