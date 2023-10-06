​Колыванов дал прогноз на счёт матча «Спартак» - ЦСКА

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов дал прогноз на воскресный матч Премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

По словам Колыванова, в главном дерби Москвы он ждёт по-настоящему мужской игры. Экс-игрок российской сборной предсказывает мировую.

«На мой взгляд, фаворита в этом матче нет, и шансы 50 на 50. Я точно ожидаю увидеть много борьбы, а счёт на табло, скорее всего, будет 2:2», - цитирует Колыванова Sport24.

Матч 11-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА стартует 8 октября в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.