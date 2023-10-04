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Шикунов: У Абаскаля должна быть совесть, чтобы уйти

04 Октября 2023 • 22:38 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Бывший спортивный директор столичного «Спартака» Александр Шикунов призвал Гильермо Абаскаля уйти с тренерского поста «красно-белых».

«Я бы сказал, что уходят не после такого матча с «Динамо», а после такой игры, как с «Крыльями». Совесть должна быть. Такой большой клуб и такой маленький тренер, совсем маленький и не справляется. Абаскаль не понимает, что делает», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

По его мнению, испанский специалист не может справиться с большим кадровым подбором московского клуба, отметив также отсутствие проблесков хорошего футбола от «Спартака».

Напомним, что в последнем матче «красно-белые» уступили «Динамо» со счётом 0:3 в рамках Кубка России. В турнирной таблице Премьер-лиги московский клуб находится на пятом месте с 16 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Шикунов Гильермо Абаскаль
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