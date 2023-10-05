Умяров — о возможном увольнении Абаскаля: «Никак не реагируем на слухи»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слухи о возможном увольнении наставника команды Гильермо Абаскаля.

«Никак не реагируем на слухи. Откуда такие опасения, что он может уйти, если человек в команде. Это не по делу», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

Испанский специалист возглавляет московский клуб с начала лета 2022 года. В текущем сезоне «красно-белые» располагаются на пятой строчке в Российской премьер-лиге, сумев набрать в десяти играх 16 баллов.

Трудовой договор 34-летнего Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

8 октября «Спартак» встретится с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.

