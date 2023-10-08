​ЦСКА потерял Мухина из-за травмы

В воскресенье в главном дерби Москвы играют «Спартак» и ЦСКА. Ближе к завершению встречи травму получил футболист «армейцев» Максим Мухин. Наставнику ЦСКА Владимиру Федотову пришлось в срочном порядке выпускать на замену Кирилла Набабкина.

В ближайшее время представители ЦСКА наверняка поделятся информацией о состоянии Мухина. Будем следить за новостями.

Стоит сказать, что замена Мухина была произведена при счёте 2:1 в пользу ЦСКА.

Следить за концовкой матча между «Спартаком» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.