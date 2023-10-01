Бистрович — о Дзагоеве: «Когда мы вместе тренировались, он очень старался, отдавал себя на 100%»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», поделился мнением о своём бывшем одноклубнике Алане Дзагоеве, который в сентябре стал игроком греческой «Ламии».

Хорватский футболист назвал 33-летнего Дзагоева легендой ЦСКА, выразив уверенность в том, что ему удастся проявить себя в новой команде.

«Когда мы вместе тренировались в ЦСКА, он очень старался, отдавал себя на 100%. Он старался, чтобы стать ещё лучше и физически подготовленнее», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

Прошлый сезон Дзагоев провёл в «Рубине». Полузащитник принял участие в 20 матчах казанской команды, забил три гола и отдал две результативные передачи.