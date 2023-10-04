Абаскаль: Я не думаю об отставке, «Спартак» будет прогрессировать

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном уходе из столичного клуба. «Красно-белые» потерпели два поражения подряд с общим счетом 0:7.

«Я не думаю об этом. Готовлю команду к следующему матчу. В футболе такое всегда бывает: проиграл — виновен, выиграл — бог», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Специалист признался, что его мотивация только растет, и он уверен в своих силах. Абаскаль считает, что и он, и «Спартак» продолжат прогрессировать.

В предстоящем матче «красно-белые» примут ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Игра пройдет 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.