Губерниев считает, что матч с ЦСКА может стать последним для Абаскаля в «Спартаке»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о разгромном поражении «Спартака» в матче против «Крыльев Советов» (0:4), который состоялся сегодня, 1 октября.

Специалист отметил, что столичный клуб не был готов к игре, и скалдывалось ощущение, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не разобрал соперника.

«Команда играет черт-те во что. Есть ощущение, что если в матче с ЦСКА напропускают, то эта встреча станет последней для Абаскаля за «Спартак». Трансферная кампания провальная, тренер в тупике», - приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Столичное дерби состоится 8 октября.