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Смородская предположила, почему Абаскаль не выпускает Джикию

07 Октября 2023 • 19:24 Комментировать
Спартак Москва
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ЦСКА Москва
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Через 20 ч. 39 мин.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о капитане «Спартака» Георгии Джикии, который перестал попадать в стартовый состав.

«Джикия потерял место при Абаскале? Я не поняла, а что у нас Абаскаль — это очень хороший тренер что ли?! Джикия, может быть, не играет по вине тренера, а не по своей вине. Может, у них какой-то личный конфликт», — приводит слова Смородской Legalbet.  

Функционер добавила, что сейчас «Спартак» проигрывает 0:4, но, возможно, в составе с Джикией «красно-белые» пропускали бы меньше.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ольга Смородская Георгий Джикия Гильермо Абаскаль
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