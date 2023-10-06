«Спартак» объявил о возвращении Тавареша в Москву

«Спартак» сообщил о возвращении в Москву португальского защитника Томаша Тавареша, который продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразной связки.

«Томаш Тавареш вернулся в расположение команды после первого периода реабилитации и теперь продолжает восстановление в Москве», — написала пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Напомним, Тавареш перешёл в «Спартак» в январе текущего года из «Бенфики». В составе «красно-белых» защитник успел провести 18 матчей, забить один гол и отдать одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 8 октября против ЦСКА. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.