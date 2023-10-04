Деменко считает Черчесова лучшим кандидатом в «Спартак»

Экс-хавбек «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

«Черчесов — это лучшая кандидатура. Я работал с ним, знаю его как дисциплинированного и жесткого тренера. Точно можно сказать, что мотивация у футболистов поднимется», — приводит слова Деменко «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. Ранее появилась информация, что «красно-белые» могут сменить тренера. Однако испанский специалист заявил, что не думает об отставке и полностью уверен в своих силах.