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Деменко считает Черчесова лучшим кандидатом в «Спартак»

04 Октября 2023 • 20:52 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
08.10 19:00

Экс-хавбек «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном возвращении Станислава Черчесова на пост главного тренера «красно-белых».

«Черчесов — это лучшая кандидатура. Я работал с ним, знаю его как дисциплинированного и жесткого тренера. Точно можно сказать, что мотивация у футболистов поднимется», — приводит слова Деменко «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. Ранее появилась информация, что «красно-белые» могут сменить тренера. Однако испанский специалист заявил, что не думает об отставке и полностью уверен в своих силах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Максим Деменко
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