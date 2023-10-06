«Время Абаскаля в «Спартаке» подошло к концу» — Камоцци

Футбольный агент Франко Камоцци ответил на вопрос о будущем наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» – ЦСКА — это дерби. В дерби может случиться все что угодно. Может ли дерби стать последним матчем Абаскаля? Я думаю, что его время в «Спартаке» подошло к концу», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Перед стартом 11-го тура «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Армейцы» располагаются на одну строчку ниже. У обоих коллективов по 16 набранных очков.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится 8 октября. Старт поединка запланирован на 19:00 по столичному времени.