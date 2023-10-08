Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о ничьей в матче против ЦСКА.

- Как удалось вырвать ничью в конце матча?

- Последовала гениальная передача от Классена, и Хесус хладнокровно ее завершил. Хотелось бы победить, конечно, и моменты для этого у нас были.

- Почему так тяжело далась игра с ЦСКА?

- Это дерби. Тут никогда не бывает легких матчей.

- Согласны с тем, что «армейцы» были ближе к победе?

- Эта игра была отрезками, поэтому и счет получился 2:2. Когда-то соперник был лучше, когда-то мы.

- То есть вы считаете, что счет по игре?

- По моему мнению – да. Но у нас было побольше моментов. Хотя их опасность я не могу оценить.

- Тяжело было команде без Соболева в атаке?

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- Да. У нас на поле не было номинального нападающего. Промессу пришлось играть на этой позиции. А он все-таки фланговый футболист. Ему сложно было находиться в центре.

Елена Григорьевская